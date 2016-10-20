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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фенербахче
Манчестер Юнайтед - Фенербахче: обзор матча 20 октября 2016
Манчестер Юнайтед
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
4 : 1
Завершен
Фенербахче
31'
П. Погба (П)
34'
А. Марсьяль (П)
45'
П. Погба
48'
Д. Лингард
83'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фенербахче
83'
ГОЛ! 4:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Э. Эменике
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
П. Погба
75'
69'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
В. Шен
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Лингард
66'
ГОЛ! 4:0!
Д. Лингард
Пас отдал
У. Руни
48'
45'
Замена
Э. Эменике
️️️️
С. Кьер
Замена
М. Рохо
️️️️
К. Смоллинг
45'
ГОЛ! 3:0!
П. Погба
Пас отдал
Д. Лингард
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Марсьяль
34'
31'
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Погба
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Майкл Кэррик
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Соуза
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ПП
20
Волкан Шен
ЛФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4
Алпер Потук
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
96
Джанер Коджа
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
6
Смоллинг
36
Дармиан
8
Погба
16
Кэррик
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
4-1-2-3
1
Демирель
24
Кьер
33
Али Калдырым
37
Шкртел
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
5
Топал
5
Соуза
4
Потук
32
ван Перси
20
Шен
6
Смоллинг
5
Рохо
5
Рохо
6
Смоллинг
8
Погба
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
8
Погба
77
Лингард
10
Депай
10
Депай
77
Лингард
20
Шен
12
Кейбаши
12
Кейбаши
20
Шен
24
Кьер
10
Эменике
10
Эменике
24
Кьер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фенербахче
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
28
Рамазан Дживелек
ПВ
96
Джанер Коджа
ЦП
1
Фабиано
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Дживелек
ПВ
96
Джанер Коджа
ЦП
1
Фабиано
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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