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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Лудогорец
Арсенал - Лудогорец: обзор матча 19 октября 2016
Арсенал
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
6 : 0
Завершен
Лудогорец
12'
А. Санчес
42'
Т. Уолкотт
46'
А. Окслэд-Чемберлен
56'
М. Озил
83'
М. Озил
87'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лудогорец
ГОЛ! 6:0!
М. Озил
Пас отдал
Лукас
87'
ГОЛ! 5:0!
М. Озил
Пас отдал
Лукас
83'
80'
Замена
Д. Лукоки
️️️️
Вандерсон
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Санчес
73'
68'
Замена
К. Кешеру
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Лукас
️️️️
Т. Уолкотт
62'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
С. Касорла
57'
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
Пас отдал
С. Касорла
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Окслэд-Чемберлен
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Озил
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
3
Гиббс
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-2-2-2
27
Стоянов
25
Натанаэль
27
Моци
19
Паломино
25
Минев
18
Дьяков
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Кафу
7
Мисиджан
8
Касорла
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
8
Касорла
4
Санчес
17
Ивоби
17
Ивоби
4
Санчес
32
Уолкотт
7
Лукас
7
Лукас
32
Уолкотт
7
Мисиджан
13
Кешеру
13
Кешеру
7
Мисиджан
88
Вандерсон
9
Лукоки
9
Лукоки
88
Вандерсон
Остались в запасе
Арсенал
Лудогорец
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Арсенал - Лудогорец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45)
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