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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Бенфика
Наполи - Бенфика: обзор матча 28 сентября 2016
Наполи
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
4 : 2
Завершен
Бенфика
20'
М. Гамшик
51'
Д. Мертенс
54'
А. Милик (П)
58'
Д. Мертенс
71'
Г. Гедеш
86'
Э. Сальвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Бенфика
Желтая карточка
П. Рейна
86'
86'
ГОЛ! 4:2!
Э. Сальвио
Пас отдал
А. Алмейда
83'
Замена
Ж. Гомеш
️️️️
Л. Фейса
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Д. Мертенс
82'
76'
Желтая карточка
Л. Фейса
71'
ГОЛ! 4:1!
Г. Гедеш
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Кальехон
70'
67'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Каррильо
65'
Желтая карточка
А. Каррильо
ГОЛ! 4:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
А. Милик
58'
56'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Орта
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Милик
54'
53'
Желтая карточка
Ж. Сезар
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
51'
50'
Желтая карточка
Л. Лопес
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Ф. Гулам
20'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Р. Альбиоль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
70
Жозе Гомеш
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-3
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
30
Милик
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-2-2-1
20
Сезар
34
Алмейда
17
Лопес
3
Линделеф
27
Семеду
22
Гримальдо
6
Орта
15
Фейса
19
Каррильо
21
Пицци
11
Митроглу
39
Альбиоль
52
Максимович
52
Максимович
39
Альбиоль
10
Мертенс
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Мертенс
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Кальехон
19
Каррильо
11
Гедеш
11
Гедеш
19
Каррильо
6
Орта
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Орта
15
Фейса
70
Гомеш
70
Гомеш
15
Фейса
Остались в запасе
Наполи
Бенфика
55
Луиджи Сепе
ВР
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Наполи - Бенфика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
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Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
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2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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