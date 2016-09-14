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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Боруссия Д
Легия - Боруссия Д: обзор матча 14 сентября 2016
Легия
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 6
Завершен
Боруссия Д
7'
М. Гетце
15'
С. Папастатопулос
17'
М. Бартра
51'
Р. Геррейру
76'
Г. Кастро
87'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Боруссия Д
87'
ГОЛ! 0:6!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
79'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
М. Радович
️️️️
Т. Мулен
76'
76'
ГОЛ! 0:5!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Пулишич
75'
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
75'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Гетце
74'
Желтая карточка
М. Гетце
Замена
М. Александров
️️️️
В. Казаишвили
66'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Прийович
63'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
61'
51'
ГОЛ! 0:4!
Р. Геррейру
Пас отдал
У. Дембеле
Желтая карточка
Гильерме
30'
17'
ГОЛ! 0:3!
М. Бартра
Желтая карточка
А. Маляж
16'
15'
ГОЛ! 0:2!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Р. Геррейру
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
12
Гильерме
АП
3
Томаш Йодловиц
ПП
10
Валерий Казаишвили
ЛФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-1-4
34
Маляж
18
Берешиньски
4
Червински
5
Дабровски
8
Оджиджа-Офое
3
Йодловиц
12
Гильерме
10
Казаишвили
9
Прийович
75
Мулен
7
Ланжиль
3-3-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
5
Бартра
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
22
Геррейру
10
Дембеле
27
Гетце
11
Пулишич
7
Обамеянг
10
Казаишвили
77
Александров
77
Александров
10
Казаишвили
75
Мулен
32
Радович
32
Радович
75
Мулен
9
Прийович
11
Николич
11
Николич
9
Прийович
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
5
Вайгль
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Вайгль
27
Гетце
8
Кастро
8
Кастро
27
Гетце
Остались в запасе
Легия
Боруссия Д
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
1
Роман Вайденфеллер
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Легия - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40)
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