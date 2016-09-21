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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак
СКА-Хабаровск - Спартак: обзор матча 21 сентября 2016
СКА-Хабаровск
21.09.2016, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Спартак
57'
В. Никифоров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак
Желтая карточка
А. Довбня
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дедечко
90'
+1
Желтая карточка
А. Кобялко
90'
+1
Замена
М. Казанков
️️️️
Н. Калинский
76'
67'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
66'
62'
Замена
З. Луиш
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 1:0!
В. Никифоров
Пас отдал
А. Кацаев
57'
55'
Замена
К. Промес
️️️️
А. Зуев
53'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
И. Эдиев
50'
45'
Желтая карточка
Ромуло
Желтая карточка
А. Черевко
41'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Э. Булия
36'
Травма
И. Эдиев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ПЗ
26
Александр Черевко
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
23
Хуан Эдуардо Лескано
АП
78
Николай Калинский
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
20
Фернандо
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
3-3-2-1-1
56
Довбня
10
Никифоров
5
Эдиев
5
Микуцкис
10
Кацаев
18
Карасев
3
Удалый
26
Черевко
78
Калинский
23
Лескано
91
Булия
4-2-2-2
30
Песьяков
5
Кутин
33
Маурисио
35
Таски
23
Комбаров
27
Ромуло
20
Фернандо
71
Попов
17
Зуев
77
Мелкадзе
88
Давыдов
78
Калинский
60
Казанков
60
Казанков
78
Калинский
91
Булия
69
Дедечко
69
Дедечко
91
Булия
23
Лескано
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Лескано
77
Мелкадзе
47
Зобнин
47
Зобнин
77
Мелкадзе
17
Зуев
10
Промес
10
Промес
17
Зуев
71
Попов
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
71
Попов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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