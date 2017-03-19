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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 19 марта 2017
Болонья
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
61'
С. Верди
72'
Б. Джемаили
90'
Б. Джемаили
90+3'
Ф. Ди Франческо
40'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
ГОЛ! 4:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Д. Майетта
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
С. Верди
90'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Л. Крейчи
84'
83'
Замена
С. Кийин
️️️️
Н. Фрей
78'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Хетемай
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
72'
70'
Замена
М. Иско
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Дестро
69'
64'
Желтая карточка
В. Бирса
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
Пас отдал
Л. Крейчи
61'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Э. Крафт
60'
Желтая карточка
Д. Майетта
54'
42'
Желтая карточка
Н. Сполли
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кастро
Пас отдал
Р. Инглесе
28'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Э. Пульгар
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Эмиль Крафт
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Да Кошта
22
Майетта
5
Гастальделло
22
Хеландер
5
Пульгар
7
Крейчи
21
Джемаили
6
Надь
17
Крафт
90
Верди
21
Дестро
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
29
Каччиаторе
12
Цесар
2
Сполли
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
17
Крафт
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
17
Крафт
7
Крейчи
15
Мбайе
15
Мбайе
7
Крейчи
21
Дестро
9
Петкович
9
Петкович
21
Дестро
31
Пеллисьер
22
Иско
22
Иско
31
Пеллисьер
56
Хетемай
18
Де Гузман
18
Де Гузман
56
Хетемай
21
Фрей
13
Кийин
13
Кийин
21
Фрей
Остались в запасе
Болонья
Кьево
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Болонья - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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