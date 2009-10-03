Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 03 октября 2009
Амкар (мол)
03.10.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
5'
Э. Юнузович
51'
Д. Белоруков
41'
Джано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
Е. Лугачев
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Секретов
Пенальти не реализован!
Е. Лугачев
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
В. Закоптелов
Желтая карточка
А. Кожевников
Желтая карточка
Д. Дзахов
Желтая карточка
А. Секретов
ГОЛ! 2:1!
Д. Белоруков
Замена
Е. Лугачев
️️️️
И. Горбатенко
Замена
С. Бабич
️️️️
В. Федорив
Замена
С. Волков
️️️️
Э. Юнузович
Замена
Д. Белоруков
️️️️
А. Епифанов
Желтая карточка
В. Гаглоев
ГОЛ! 1:1!
Джано
Желтая карточка
Э. Юнузович
Желтая карточка
И. Горбатенко
Желтая карточка
А. Субботин
18'
11'
Желтая карточка
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:0!
Э. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Джано
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
0
Степан Бабич
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
3
Марат Хиясов
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
4-4-2
44
Синельников
24
Федорив
2
Макагонов
14
Епифанов
2
Морозов
10
Секретов
71
Дзахов
27
Гаглоев
8
Закоптелов
86
Юнузович
9
Субботин
4-3-3
1
Комиссаров
3
Чежия
3
Кадеев
21
Ходырев
25
Кожевников
28
Рыжков
21
Зотов
88
Киреев
7
Джано
23
Горбатенко
7
Каюмов
24
Федорив
0
Бабич
0
Бабич
24
Федорив
14
Епифанов
21
Белоруков
21
Белоруков
14
Епифанов
10
Секретов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
10
Секретов
86
Юнузович
1
Волков
1
Волков
86
Юнузович
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
23
Горбатенко
10
Лугачев
10
Лугачев
23
Горбатенко
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
21
Евгений Ситников
ЦЗ
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
17
Артем Фомин
ЦФ
3
Марат Хиясов
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
21
Евгений Ситников
ЦЗ
0
Евгений Сериков
ВР
Остались в запасе
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
17
Артем Фомин
ЦФ
3
Марат Хиясов
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+