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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Османлыспор
Мидтьюлланд - Османлыспор: обзор матча 18 августа 2016
Мидтьюлланд
18.08.2016, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Османлыспор
20'
П. Бангор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Османлыспор
Желтая карточка
П. Онуачу
23'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Бангор
Начало матча
Статистика матча Мидтьюлланд - Османлыспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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