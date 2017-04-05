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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 05 апреля 2017
Леганес
05.04.2017, среда, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 4
Завершен
Реал
32'
Габриэл
34'
Лусиано
15'
Х. Родригес
18'
А. Мората
23'
А. Мората
49'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал
90'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
У. Бустинса
85'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
84'
81'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Ковачич
78'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Мората
72'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
Замена
А. Буэно
️️️️
Габриэл
64'
Желтая карточка
Габриэл
57'
Замена
Саму
️️️️
Тито
54'
49'
ГОЛ! 2:4!
А. Мората
Пас отдал
Х. Родригес
ГОЛ! 2:3!
Лусиано
34'
ГОЛ! 1:3!
Габриэл
32'
23'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
М. Ковачич
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
Начо
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
2
Тито
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
8
Матео Ковачич
ПП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-4-1
1
Эррерин
15
Рико
22
Сиовас
21
Мантовани
5
Бустинса
24
Тимор
18
Габриэл
21
Перес
8
Шимановски
2
Тито
10
Лусиано
4-1-1-3-1
1
Навас
13
Данило
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
23
Родригес
10
Асенсио
21
Мората
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
2
Тито
14
Саму
14
Саму
2
Тито
18
Габриэл
19
Буэно
19
Буэно
18
Габриэл
8
Ковачич
14
Модрич
14
Модрич
8
Ковачич
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
21
Мората
9
Диас
9
Диас
21
Мората
Остались в запасе
Леганес
Реал
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леганес - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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