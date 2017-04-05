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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 05 апреля 2017
Барселона
05.04.2017, среда, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
25'
Л. Суарес
28'
Л. Месси
33'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
90'
+1
Вторая желтая
Витоло
Желтая карточка
К. Аленья
84'
Замена
К. Аленья
️️️️
И. Ракитич
80'
Желтая карточка
И. Ракитич
78'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Пике
77'
76'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
С. Бускетс
71'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
65'
57'
Желтая карточка
Витоло
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
С. Насри
46'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Г. Меркадо
38'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
33'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
25'
Желтая карточка
Ж. Пике
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПАЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
14
Маскерано
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
6
Роберто
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
2
Лангле
18
Эскудеро
25
Мариано
15
Н'Зонзи
10
Иборра
14
Насри
7
Витоло
32
Корреа
3
Пике
12
Динь
12
Динь
3
Пике
11
Ракитич
10
Аленья
10
Аленья
11
Ракитич
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
25
Меркадо
5
Краневиттер
5
Краневиттер
25
Меркадо
14
Насри
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Насри
10
Иборра
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Иборра
Остались в запасе
Барселона
Севилья
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Барселона - Севилья
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
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