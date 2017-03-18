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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Краснодар (мол) - Уфа (мол): обзор матча 18 марта 2017
Краснодар (мол)
18.03.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 2
Завершен
Уфа (мол)
18'
Д. Уткин
41'
М. Сулейманов
79'
М. Сулейманов
59'
Н. Тихонов
69'
Т. Кутлусурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Желтая карточка
М. Сулейманов
90'
+4
Замена
В. Манько
️️️️
И. Игнатьев
90'
+2
Замена
Р. Халназаров
️️️️
А. Текучев
90'
+1
85'
Замена
Л. Мухаметшин
️️️️
Т. Кутлусурин
Желтая карточка
Е. Назаров
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Сулейманов
79'
78'
Желтая карточка
В. Патрашко
69'
ГОЛ! 2:2!
Т. Кутлусурин
59'
ГОЛ! 2:1!
Н. Тихонов
Замена
Р. Куражов
️️️️
Н. Сергеев
57'
49'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
В. Журавлев
Замена
А. Черников
️️️️
Д. Иванов
48'
ГОЛ! 2:0!
М. Сулейманов
41'
Желтая карточка
А. Голубев
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
91
Андрей Власов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Краснодар (мол)
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
21
Роман Куражов
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
96
Никита Тихонов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Латышонок
24
Ивашин
13
Иванов
4
Бородин
9
Назаров
21
Текучев
50
Голубев
47
Уткин
17
Сергеев
18
Игнатьев
93
Сулейманов
3-2-3-2
77
Бородько
75
Надеев
18
Патрашко
78
Дивеев
13
Егоров
57
Хазиев
91
Власов
51
Криворог
72
Виденеев
90
Журавлев
66
Кутлусурин
21
Текучев
20
Халназаров
20
Халназаров
21
Текучев
17
Сергеев
21
Куражов
21
Куражов
17
Сергеев
18
Игнатьев
11
Манько
11
Манько
18
Игнатьев
13
Иванов
53
Черников
53
Черников
13
Иванов
90
Журавлев
96
Тихонов
96
Тихонов
90
Журавлев
66
Кутлусурин
94
Мухаметшин
94
Мухаметшин
66
Кутлусурин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
1
Сергей Ещенко
ВР
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
Остались в запасе
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Краснодар (мол) - Уфа (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Родионов
(Чехов)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар (мол)
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