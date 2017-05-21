Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 21 мая 2017
Янг Бойз
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Базель
52'
Т. Шик
3'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Й. Раве
81'
Замена
А. Герндт
️️️️
М. Фрай
76'
61'
Замена
А. Франссон
️️️️
М. Дельгадо
ГОЛ! 1:1!
Т. Шик
52'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Сулеймани
41'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Янг Бойз
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Александер Франссон
ЦП
3-1-3-1
38
Мвого
23
Бенито
21
Роша
43
Мбабу
6
Закария
10
Сулеймани
22
Раве
20
Эбишер
9
Фрай
3-4-1-1
18
Вайлати
3
Хег
3
Траоре
17
Сухи
34
Джака
18
Эльюнусси
4
Габер
33
Калла
10
Дельгадо
22
Думбия
22
Раве
26
Лецяск
26
Лецяск
22
Раве
10
Сулеймани
13
Шик
13
Шик
10
Сулеймани
9
Фрай
19
Герндт
19
Герндт
9
Фрай
10
Дельгадо
7
Франссон
7
Франссон
10
Дельгадо
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
4
Касим Нуху
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
4
Касим Нуху
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Янг Бойз - Базель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+