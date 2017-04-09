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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 09 апреля 2017
Базель
09.04.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
18'
Й. Раве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
М. Аканджи
90'
84'
Замена
Т. Шик
️️️️
Й. Раве
Замена
А. Франссон
️️️️
Д. Калла
77'
Желтая карточка
Б. Риверос
74'
Замена
А. Шпорар
️️️️
М. Дельгадо
67'
55'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
С. Йосс
51'
Желтая карточка
М. Фрай
43'
Замена
М. Фрай
️️️️
Г. Оаро
Желтая карточка
Т. Джака
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Раве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-3-1-1
31
Вацлик
17
Сухи
25
Аканджи
5
Ланг
34
Джака
7
Дзуффи
33
Калла
10
Дельгадо
22
Думбия
4-1-3-1
38
Мвого
43
Мбабу
21
Роша
5
фон Берген
39
Йосс
6
Закария
6
Бертоне
22
Раве
10
Сулеймани
99
Оаро
33
Калла
7
Франссон
7
Франссон
33
Калла
10
Дельгадо
99
Шпорар
99
Шпорар
10
Дельгадо
39
Йосс
26
Лецяск
26
Лецяск
39
Йосс
22
Раве
13
Шик
13
Шик
22
Раве
99
Оаро
9
Фрай
9
Фрай
99
Оаро
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Марко Вельфли
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Базель - Янг Бойз
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
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Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
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Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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