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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Вадуц
Сьон - Вадуц: обзор матча 12 февраля 2017
Сьон
12.02.2017, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 20 тур
4 : 2
Завершен
Вадуц
58'
Н. Хаслер (АГ)
60'
Ч. Аколо
70'
Д. Муджанги-Биа
78'
Д. Муджанги-Биа
34'
М. Костанцо
65'
А. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Вадуц
ГОЛ! 4:2!
Д. Муджанги-Биа
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Муджанги-Биа
70'
69'
Желтая карточка
С. Гриппо
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Ч. Аколо
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Авдияй
ГОЛ! 2:1!
Ч. Аколо
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Хаслер
58'
Замена
Д. Фоллонье
️️️️
Ж. Адао
55'
43'
Желтая карточка
Ф. Мунтвилер
Желтая карточка
М. Конате
41'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Костанцо
32'
Желтая карточка
Д. Сикконе
Желтая карточка
Ж. Адао
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
8
Диего Сикконе
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
3
Симоне Гриппо
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
3-2-1-3
1
Митрюшкин
31
Зверотич
3
Циглер
34
Ндойе
18
Янье
92
Адао
13
Карлен
77
Аколо
11
Конате
10
Карлитуш
1-5-2-1
21
Боргман
27
Мунтвилер
4
Хаслер
16
Костанцо
3
Гриппо
7
Кукурузович
8
Сикконе
11
Шурпф
7
Авдияй
77
Аколо
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
77
Аколо
92
Адао
94
Фоллонье
94
Фоллонье
92
Адао
Остались в запасе
Сьон
Вадуц
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Дидье Толо
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
Остались в запасе
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Сьон - Вадуц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
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