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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 05 февраля 2017
Янг Бойз
05.02.2017, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Сьон
33'
А. Роша
40'
Г. Оаро
50'
Т. Шик
66'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Сьон
Желтая карточка
Д. Закария
88'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Й. Раве
81'
Желтая карточка
Г. Оаро
78'
Желтая карточка
Т. Шик
75'
Замена
Л. Бертоне
️️️️
М. Эбишер
66'
66'
ГОЛ! 3:1!
Ч. Аколо
63'
Желтая карточка
Г. Карлен
ГОЛ! 3:0!
Т. Шик
50'
45'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
П. Янье
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Роша
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Скотт Суттер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
3-1-4-1
38
Мвого
5
фон Берген
21
Роша
43
Мбабу
6
Закария
23
Суттер
13
Шик
20
Эбишер
22
Раве
99
Оаро
2-3-1-3
1
Митрюшкин
3
Циглер
31
Зверотич
18
Янье
92
Адао
10
Салатич
13
Карлен
77
Аколо
11
Конате
10
Карлитуш
22
Раве
10
Сулеймани
10
Сулеймани
22
Раве
20
Эбишер
6
Бертоне
6
Бертоне
20
Эбишер
18
Янье
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
18
Янье
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
1
Марко Вельфли
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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