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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 10 декабря 2016
Базель
10.12.2016, суббота, 22:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
48'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Р. Штеффен
74'
Желтая карточка
Т. Джака
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
48'
42'
Желтая карточка
А. Айети
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
70
Марко Араторе
ЦП
6
Ален Висс
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Санкт-Галлен
19
Марио Мутш
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
15
Риверос
5
Ланг
3
Баланта
34
Джака
7
Дзуффи
33
Калла
10
Дельгадо
11
Штеффен
21
Янко
3-2
1
Лопар
30
Хефти
5
Гелми
15
Айети
70
Араторе
6
Висс
11
Штеффен
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
11
Штеффен
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
13
Лукас Куэто
ЦФ
19
Марио Мутш
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Куэто
ЦФ
19
Марио Мутш
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
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