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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 августа 2016
Лестер
07.08.2016, воскресенье, 18:00
Суперкубок Англии
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
52'
Д. Варди
32'
Д. Лингард
83'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Мата
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Хут
89'
88'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
У. Руни
83'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Фукс
80'
Желтая карточка
Д. Варди
75'
71'
Желтая карточка
Э. Байи
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
69'
Замена
М. Рохо
️️️️
Л. Шоу
63'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Симпсон
63'
Замена
Н. Менди
️️️️
Э. Кинг
63'
62'
Травма
Д. Лингард
61'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Кэррик
Желтая карточка
Э. Кинг
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
52'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
46'
Замена
А. Муса
️️️️
С. Оказаки
46'
Желтая карточка
Д. Симпсон
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
10
Кинг
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
17
Блинд
3
Байи
23
Шоу
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Марсьяль
32
Руни
77
Лингард
11
Ибрагимович
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
2
Симпсон
23
Эрнандес
23
Эрнандес
2
Симпсон
28
Фукс
27
Шлупп
27
Шлупп
28
Фукс
10
Кинг
6
Менди
6
Менди
10
Кинг
30
Оказаки
7
Муса
7
Муса
30
Оказаки
6
Хут
11
Ульоа
11
Ульоа
6
Хут
Мата
22
Мхитарян
22
Мхитарян
Мата
23
Шоу
5
Рохо
5
Рохо
23
Шоу
32
Руни
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
32
Руни
16
Кэррик
21
Эррера
21
Эррера
16
Кэррик
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Главный тренер
Клаудио Раньери
44
Серхио Ромеро
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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