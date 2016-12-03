Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 03 декабря 2016
Янг Бойз
03.12.2016, суббота, 22:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Базель
6'
Г. Оаро
51'
Г. Оаро
79'
К. Мбабу
66'
М. Дельгадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
ГОЛ! 3:1!
К. Мбабу
79'
77'
Замена
Д. Калла
️️️️
Р. Штеффен
Замена
К. Мбабу
️️️️
Т. Шик
77'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дельгадо
59'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Л. Дзуффи
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
51'
Замена
А. Герндт
️️️️
М. Сулеймани
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-5-1
38
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
4
Нуху
23
Бенито
10
Сулеймани
13
Шик
6
Бертоне
20
Эбишер
23
Суттер
99
Оаро
3-1-3-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
15
Риверос
3
Баланта
34
Джака
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
11
Штеффен
10
Дельгадо
22
Думбия
13
Шик
43
Мбабу
43
Мбабу
13
Шик
10
Сулеймани
19
Герндт
19
Герндт
10
Сулеймани
11
Штеффен
33
Калла
33
Калла
11
Штеффен
7
Дзуффи
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Дзуффи
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Янг Бойз - Базель
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+