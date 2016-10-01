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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Сьон
Вадуц - Сьон: обзор матча 01 октября 2016
Вадуц
01.10.2016, суббота, 18:45
Швейцария. Суперлига, 10 тур
2 : 5
Завершен
Сьон
19'
Ф. Бургмайер
30'
М. Костанцо
24'
М. Конате
36'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Сьон
84'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Конате
59'
Желтая карточка
Ж. Адао
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
51'
41'
Желтая карточка
В. Салатич
36'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Аколо
ГОЛ! 2:1!
М. Костанцо
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бургмайер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
16
Морено Костанцо
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
3
Симоне Гриппо
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
8
Диего Сикконе
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
4
Венсан Сьерро
ЦП
5
27
Мунтвилер
11
Бургмайер
4
Хаслер
3
Гриппо
16
Костанцо
2-3-1-3
1
Митрюшкин
3
Циглер
31
Зверотич
10
Салатич
18
Янье
92
Адао
13
Карлен
10
Карлитуш
11
Конате
77
Аколо
11
Конате
4
Сьерро
4
Сьерро
11
Конате
Остались в запасе
Вадуц
Сьон
8
Диего Сикконе
ЦП
1
Петер Йеле
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
8
Диего Сикконе
ЦП
1
Петер Йеле
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Вадуц - Сьон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
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Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
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