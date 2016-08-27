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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Вадуц
Сьон - Вадуц: обзор матча 27 августа 2016
Сьон
27.08.2016, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вадуц
7'
Т. Гекас
48'
Карлитуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Вадуц
88'
Желтая карточка
М. Костанцо
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Т. Гекас
66'
Желтая карточка
Л. Лакруа
65'
55'
Вторая желтая
Д. Сикконе
ГОЛ! 2:0!
Карлитуш
48'
47'
Желтая карточка
Д. Сикконе
Желтая карточка
В. Салатич
28'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гекас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
3
Симоне Гриппо
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Сьон
92
Жоаким Адао
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Вадуц
8
Диего Сикконе
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
3-2-3
1
Митрюшкин
3
Циглер
31
Зверотич
4
Лакруа
10
Салатич
4
Сьерро
11
Конате
10
Карлитуш
33
Гекас
1-5
1
Йеле
21
Боргман
16
Костанцо
7
Кукурузович
27
Мунтвилер
3
Гриппо
4
Хаслер
33
Гекас
77
Аколо
77
Аколо
33
Гекас
Остались в запасе
Сьон
Вадуц
92
Жоаким Адао
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
8
Диего Сикконе
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
92
Жоаким Адао
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Остались в запасе
8
Диего Сикконе
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Сьон - Вадуц
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
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