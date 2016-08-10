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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 10 августа 2016
Базель
10.08.2016, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
55'
Л. Дзуффи
59'
Б. Бьярнасон
71'
М. Вилотич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Янг Бойз
88'
Желтая карточка
Л. Бертоне
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Янко
87'
Замена
Д. Калла
️️️️
Р. Штеффен
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Вилотич
71'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бьярнасон
59'
58'
Желтая карточка
Г. Вютрих
ГОЛ! 1:0!
Л. Дзуффи
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Янг Бойз
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
2-3-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
5
Ланг
7
Дзуффи
34
Джака
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
11
Штеффен
21
Янко
4-5-1
5
Вютрих
21
Роша
4
Вилотич
26
Лецяск
6
Бертоне
22
Раве
23
Суттер
14
Гаич
10
Сулеймани
99
Оаро
11
Штеффен
33
Калла
33
Калла
11
Штеффен
21
Янко
22
Думбия
22
Думбия
21
Янко
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Марко Вельфли
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Базель - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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