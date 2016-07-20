Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сатурн - Металлург Л
Сатурн - Металлург Л: обзор матча 20 июля 2016
Сатурн
20.07.2016, среда, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Л
43'
Е. Фролов (АГ)
83'
О. Кожемякин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Металлург Л
Желтая карточка
Я. Шанин
90'
+1
90'
Замена
Е. Костин
️️️️
А. Овчинников
Замена
М. Крапивников
️️️️
А. Сергулев
90'
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
И. Миронов
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
О. Кожемякин
Замена
К. Зубков
️️️️
Е. Дегтярев
80'
77'
Замена
Е. Барбашин
️️️️
К. Титов
Замена
Н. Шабанин
️️️️
В. Никитянов
75'
66'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Р. Ахвледиани
64'
Желтая карточка
Е. Фролов
60'
Желтая карточка
А. Ширяев
Желтая карточка
И. Миронов
60'
Замена
Я. Шанин
️️️️
М. Борисов
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Фролов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
37
Дмитрий Романенко
ВР
18
Михаил Вахрушев
ЦЗ
20
Денис Королев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
10
Вячеслав Нефедов
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
11
Максим Борисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
14
Александр Харин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Сатурн
1
Сергей Буркин
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
9
Михаил Крапивников
ЦП
14
Никита Шабанин
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
21
Ян Шанин
ПВ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Металлург Л
16
Михаил Алфимов
ВР
3
Александр Ульянчев
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
21
Евгений Костин
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
85
Александр Кузьмин
ЦФ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
3-5-2
37
Романенко
18
Вахрушев
20
Королев
17
Покидышев
19
Никитянов
11
Дегтярев
27
Миронов
77
Настусенко
10
Нефедов
11
Борисов
9
Сергулев
4-4-2
1
Скрипник
15
Кузьмичёв
2
Титов
22
Кожемякин
4
Ширяев
5
Викторов
14
Харин
7
Иванников
29
Фролов
10
Овчинников
9
Ахвледиани
27
Миронов
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
27
Миронов
9
Сергулев
9
Крапивников
9
Крапивников
9
Сергулев
11
Борисов
21
Шанин
21
Шанин
11
Борисов
19
Никитянов
14
Шабанин
14
Шабанин
19
Никитянов
11
Дегтярев
87
Зубков
87
Зубков
11
Дегтярев
10
Овчинников
21
Костин
21
Костин
10
Овчинников
2
Титов
4
Барбашин
4
Барбашин
2
Титов
9
Ахвледиани
7
Белоусов
7
Белоусов
9
Ахвледиани
Остались в запасе
Сатурн
Металлург Л
1
Сергей Буркин
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
85
Александр Кузьмин
ЦФ
3
Александр Ульянчев
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Сергей Буркин
ВР
44
Николай Злобин
ПЗ
Остались в запасе
85
Александр Кузьмин
ЦФ
3
Александр Ульянчев
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Сережкин
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Сатурн - Металлург Л
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Металлург Л
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+