Дмитрий Сережкин
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Сережкин
|Команда
|Рязань
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 июля 1976
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Сережкин
|Команда
|Рязань
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 июля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рязань
|22
|7
|7
|8
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Металлург Л
|2 : 1
|Рязань
|24.07.2022
|Сахалин
|0 : 3
|Рязань
|30.07.2022
|Рязань
|2 : 1
|Сахалинец
|06.08.2022
|Динамо Бр
|0 : 0
|Рязань
|10.08.2022
|Рязань
|0 : 0
|Родина-2
|15.08.2022
|Пересвет
|0 : 1
|Рязань
|20.08.2022
|Рязань
|0 : 1
|Арсенал-2
|27.08.2022
|Рязань
|1 : 1
|Авангард
|04.09.2022
|Квант
|1 : 0
|Рязань
|10.09.2022
|Рязань
|2 : 1
|Строгино
|18.09.2022
|Спартак Т
|2 : 2
|Рязань
|22.09.2022
|Рязань
|3 : 2
|Сахалин
|26.09.2022
|Сахалинец
|1 : 1
|Рязань
|02.10.2022
|Рязань
|2 : 0
|Динамо Бр
|08.10.2022
|Родина-2
|3 : 0
|Рязань
|15.10.2022
|Рязань
|0 : 0
|Пересвет
|19.10.2022
|Арсенал-2
|1 : 0
|Рязань
|24.10.2022
|Авангард
|3 : 0
|Рязань
|30.10.2022
|Рязань
|1 : 1
|Квант
|05.11.2022
|Строгино
|1 : 0
|Рязань
|09.11.2022
|Рязань
|0 : 0
|Спартак Т
|13.11.2022
|Рязань
|2 : 0
|Металлург Л