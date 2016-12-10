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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 10 декабря 2016
Волынь
10.12.2016, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
50'
В. Одарюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
59'
Желтая карточка
Д. Кравченко
Желтая карточка
Р. Мемешев
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Одарюк
41'
Желтая карточка
В. Сапай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3-1-4
13
Шаповал
20
Задерецкий
47
Романюк
7
Герасимюк
69
Дудик
7
Мемешев
9
Диденко
38
Петров
2-2-2-1-1
1
Непогодов
23
Сапай
17
Чеснаков
27
Кравченко
19
Ткачук
82
Ребенок
44
Пердута
8
Одарюк
77
Хлебас
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
Главный тренер
Виталий Кварцяный
99
Николай Квасный
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Волынь - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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