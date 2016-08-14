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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 14 августа 2016
Боруссия Д
14.08.2016, воскресенье, 21:30
Суперкубок Германии
0 : 2
Завершен
Бавария
58'
А. Видаль
79'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
86'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Мюллер
79'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Хуммельс
Замена
Э. Мор
️️️️
П. Обамеянг
78'
71'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Видаль
70'
Травма
А. Видаль
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
А. Рамос
68'
Замена
А. Шюррле
️️️️
У. Дембеле
68'
65'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
С. Роде
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
У. Дембеле
39'
29'
Желтая карточка
Х. Алонсо
29'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ф. Пасслак
29'
10'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
20
Адриан Рамос
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
4-1-1-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
5
Бартра
19
Папастатопулос
25
Пасслак
17
Роде
8
Кастро
10
Дембеле
10
Кагава
20
Рамос
7
Обамеянг
3-2-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
3
Алонсо
23
Видаль
6
Алькантара
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Обамеянг
7
Мор
7
Мор
7
Обамеянг
20
Рамос
5
Вайгль
5
Вайгль
20
Рамос
10
Дембеле
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Дембеле
13
Мюллер
13
Рафинья
13
Рафинья
13
Мюллер
23
Видаль
6
Киммих
6
Киммих
23
Видаль
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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