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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шкендия - Краковия
Шкендия - Краковия: обзор матча 30 июня 2016
Шкендия
30.06.2016, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Краковия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шкендия - Краковия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Яна Павла II
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