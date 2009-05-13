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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 мая 2009
Уиган Атлетик
13.05.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
У. Родальега
61'
К. Тевес
86'
М. Кэррик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 1:2!
М. Кэррик
Пас отдал
Д. О'Ши
Замена
Х. Мидо
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
К. Тевес
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Пас отдал
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Майкл Браун
ЛП
20
Пауль Шарнер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
28
Кингсон
3
Фигероа
17
Бойс
19
Брамбл
25
Мелхиот
17
Браун
20
Шарнер
6
Каттермол
25
Валенсия
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
16
Кэррик
22
Скоулз
28
Андерсон
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
28
Н'Зогбиа
0
Мидо
0
Мидо
28
Н'Зогбиа
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
28
Андерсон
32
Тевес
32
Тевес
28
Андерсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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