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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Химки
Cибирь - Химки: обзор матча 19 ноября 2016
Cибирь
19.11.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Химки
87'
А. Коржунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Химки
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Коржунов
90'
+3
87'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
К. Заика
ГОЛ! 1:0!
А. Коржунов
87'
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Вотинов
85'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
61'
59'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Я. Казаев
57'
Желтая карточка
Я. Казаев
56'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
М. Петрусев
56'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Д. Сикорски
Замена
А. Коржунов
️️️️
М. Андреев
54'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Овсепян
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
95
Араик Овсепян
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
3-4-1-2
22
Цыган
5
Кушнирук
80
Качан
29
Мищенко
5
Гладышев
37
Чеботару
47
Глушков
95
Овсепян
77
Андреев
45
Вотинов
99
Азаров
3-2-3-1-1
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
53
Казаев
77
Гащенков
8
Петрусев
33
Сикорски
95
Овсепян
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
95
Овсепян
77
Андреев
17
Коржунов
17
Коржунов
77
Андреев
45
Вотинов
28
Магаль
28
Магаль
45
Вотинов
Коржунов
44
Ларенц
44
Ларенц
Коржунов
33
Сикорски
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
33
Сикорски
8
Петрусев
9
Дворников
9
Дворников
8
Петрусев
27
Заика
21
Кокоев
21
Кокоев
27
Заика
53
Казаев
44
Фадеев
44
Фадеев
53
Казаев
Остались в запасе
Cибирь
Химки
25
Илья Трунин
ВР
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Статистика матча Cибирь - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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