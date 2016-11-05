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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Спартак-2
Мордовия - Спартак-2: обзор матча 05 ноября 2016
Мордовия
05.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 4
Завершен
Спартак-2
15'
А. Алхазов
55'
А. Федчук
58'
А. Руденко
65'
Д. Давыдов
88'
И. Синодзука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак-2
Желтая карточка
С. Захарченко
89'
89'
Замена
К. Щербаков
️️️️
Ш. Шанбиев
88'
ГОЛ! 1:4!
И. Синодзука
79'
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Федчук
76'
Желтая карточка
А. Федчук
69'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
З. Бакаев
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Давыдов
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Руденко
56'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Лихачев
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Федчук
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Дегтярев
54'
Замена
С. Захарченко
️️️️
П. Деобальд
53'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Алхазов
31'
30'
Красная карточка
К. Савичев
29'
Желтая карточка
К. Савичев
Красная карточка
П. Игнатович
29'
Красная карточка
Е. Осипов
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
3-2-2-1-2
25
Чебану
5
Багаев
4
Чалов
19
Осипов
27
Молодцов
27
Лебедев
29
Игнатович
33
Кренделев
57
Деобальд
13
Алхазов
11
Дегтярев
3-4-1-2
47
Филиппов
4
Савичев
96
Лихачев
22
Хомуха
99
Гулиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
2
Шанбиев
77
Бакаев
88
Давыдов
10
Федчук
57
Деобальд
94
Захарченко
94
Захарченко
57
Деобальд
13
Алхазов
34
Сабитов
34
Сабитов
13
Алхазов
11
Дегтярев
11
Саркисов
11
Саркисов
11
Дегтярев
77
Бакаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
77
Бакаев
10
Федчук
70
Синодзука
70
Синодзука
10
Федчук
2
Шанбиев
3
Щербаков
3
Щербаков
2
Шанбиев
96
Лихачев
19
Руденко
19
Руденко
96
Лихачев
Остались в запасе
Мордовия
Спартак-2
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Мордовия - Спартак-2
1
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
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