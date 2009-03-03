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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 03 марта 2009
Вест Бромвич
03.03.2009, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
7'
К. Брант
4'
Н. Бендтнер
40'
К. Туре
45'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Замена
Ф. Мерида
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Р. Донк
Травма
М. Альмуния
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
К. Брант
Замена
Х. Карлос Менсегес
️️️️
Д. Моррисон
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
А. Мейте
Замена
А. Диаби
️️️️
К. Туре
ГОЛ! 1:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Туре
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 1:2!
К. Туре
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Р. Корен
ГОЛ! 1:1!
К. Брант
ГОЛ! 0:1!
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
0
Ярид Ходгкисс
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Абу Диаби
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-4-1
33
Карсон
4
Робинсон
4
Мейте
4
Донк
51
Зуиверлон
11
Брант
10
Корен
14
Грининг
7
Моррисон
27
Мур
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
2
Туре
5
Джуру
3
Клиши
27
Эбуэ
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
28
Аршавин
32
Бендтнер
11
Брант
80
Тейшейра
80
Тейшейра
11
Брант
7
Моррисон
10
Менсегес
10
Менсегес
7
Моррисон
2
Туре
5
Диаби
5
Диаби
2
Туре
14
Насри
8
Мерида
8
Мерида
14
Насри
27
Эбуэ
21
Рэмзи
21
Рэмзи
27
Эбуэ
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
0
Ярид Ходгкисс
ЦЗ
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
0
Ярид Ходгкисс
ЦЗ
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Тэннер
(Сомерсет)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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