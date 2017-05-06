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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Эвертон
Суонси - Эвертон: обзор матча 06 мая 2017
Суонси
06.05.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
29'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Эвертон
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
87'
78'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Холгейт
Замена
Л. Фер
️️️️
К. Сун-Юн
75'
Замена
Д. Корк
️️️️
Л. Бриттон
73'
65'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Г. Бэрри
45'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЛП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
40
Ки Сун-Юн
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
17
Борха
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
13
Ольссон
6
Фернандес
26
Моусон
26
Ноутон
14
Кэрролл
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
12
Льоренте
10
Айю
3-1-2-3
1
Стекеленбург
27
Холгейт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Гуйе
18
Бэрри
22
Дэвис
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Калверт-Льюин
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
4
Корк
4
Корк
7
Бриттон
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
27
Холгейт
3
Кенни
3
Кенни
27
Холгейт
9
Калверт-Льюин
6
Баркли
6
Баркли
9
Калверт-Льюин
18
Бэрри
13
Валенсия
13
Валенсия
18
Бэрри
Остались в запасе
Суонси
Эвертон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Суонси - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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