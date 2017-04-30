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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 30 апреля 2017
Манчестер Юнайтед
30.04.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
45+3'
У. Руни (П)
79'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
89'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
У. Руни
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
72'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Д. Монтеро
65'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Л. Бриттон
61'
Замена
Л. Фер
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Байи
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
45'
+3
Желтая карточка
Д. Лингард
44'
Желтая карточка
А. Марсьяль
18'
15'
Желтая карточка
Л. Бриттон
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Л. Шоу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
40
Ки Сун-Юн
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
23
Шоу
3
Байи
15
Янг
16
Кэррик
21
Эррера
9
Рэшфорд
32
Руни
77
Лингард
9
Марсьяль
4-3-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
26
Моусон
3
Кингсли
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
12
Льоренте
10
Айю
32
Руни
22
Мхитарян
22
Мхитарян
32
Руни
3
Байи
36
Дармиан
36
Дармиан
3
Байи
23
Шоу
25
Валенсия
25
Валенсия
23
Шоу
Монтеро
13
Ольссон
13
Ольссон
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
10
Монтеро
10
Монтеро
7
Бриттон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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