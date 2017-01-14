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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 14 января 2017
Суонси
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
37'
О. Жиру
54'
Д. Корк (АГ)
67'
К. Ноутон (АГ)
74'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
Желтая карточка
Л. Фер
79'
79'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
79'
Замена
Лукас
️️️️
А. Санчес
74'
ГОЛ! 0:4!
А. Санчес
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Корк
71'
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
70'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Ноутон
60'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
О. Жиру
Замена
Л. Фер
️️️️
Н. Дайер
55'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Корк
Желтая карточка
К. Сун-Юн
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
40
Ки Сун-Юн
ПП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Лукас
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Кингсли
6
Фернандес
26
Моусон
26
Ноутон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Льоренте
12
Дайер
4-1-1-2-2
1
Чех
6
Косиельни
13
Мустафи
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
9
Жиру
4
Санчес
12
Дайер
8
Фер
8
Фер
12
Дайер
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
4
Корк
9
МакБарни
9
МакБарни
4
Корк
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
4
Санчес
7
Лукас
7
Лукас
4
Санчес
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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