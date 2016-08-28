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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)
Материалы

Манчестер Сити - Вест Хэм

28.08.2016, Воскресенье, 18:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 3 тур Манчестер Сити - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 20:30 Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити
6 тур
19 сентября, суббота 19:30 Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 15:30 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
9 тур
25 октября, суббота 15:45 Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
8 тур
19 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 21 января, вторник 23:45 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 8 января, среда 23:45 Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 15:45 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
10 тур
3 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 19:10 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
17 тур
11 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
7 тур
28 сентября, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
27 тур
1 марта, воскресенье 15:30 Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити
2 тур
24 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
20 января, воскресенье 19:00 Манчестер Сити 1:1 Вест Хэм
1 тур
11 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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