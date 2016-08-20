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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 20 августа 2016
Лестер
20.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Р. Холдинг
Замена
А. Муса
️️️️
М. Олбрайтон
87'
78'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
73'
Замена
М. Озил
️️️️
С. Касорла
73'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Г. Джака
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
67'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Н. Менди
53'
Травма
Н. Менди
49'
Желтая карточка
Н. Менди
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Нампалис Менди
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
6
Менди
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-2-2-1-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Холдинг
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
32
Уолкотт
4
Санчес
6
Менди
10
Кинг
10
Кинг
6
Менди
11
Олбрайтон
7
Муса
7
Муса
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
34
Джака
10
Уилшир
10
Уилшир
34
Джака
8
Касорла
10
Озил
10
Озил
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лестер - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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