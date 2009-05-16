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Ростов - Спартак-Нальчик
Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 16 мая 2009
Ростов
16.05.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
90'
Б. Петрович
24'
Леандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
Е. Чо Хонг
ГОЛ! 1:1!
Б. Петрович
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
Р. Концедалов
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
К. Гетериев
Замена
А. Феррейра
️️️️
А. Машуков
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Черкес
Замена
Б. Петрович
️️️️
М. Астафьев
Замена
А. Гацкан
️️️️
А. Кульчий
Замена
А. Концевой
️️️️
М. Бикмаев
Травма
А. Кульчий
Желтая карточка
Д. Ятченко
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 0:1!
Леандро
Желтая карточка
А. Кульчий
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
0
Ен Чо Хонг
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Казбек Гетериев
АП
31
Леандро
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
4-3-1-2
1
Герус
33
Анджелкович
6
Ленгиел
0
Рожков
8
Черкес
81
Осинов
24
Кульчий
4
Астафьев
0
Хонг
98
Акимов
10
Лебеденко
4-4-1-1
1
Хомич
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
31
Леандро
15
Машуков
7
Берхамов
75
Бикмаев
13
Гетериев
15
Калимуллин
24
Кульчий
8
Гацкан
8
Гацкан
24
Кульчий
4
Астафьев
11
Петрович
11
Петрович
4
Астафьев
8
Черкес
90
Ахметович
90
Ахметович
8
Черкес
15
Машуков
5
Феррейра
5
Феррейра
15
Машуков
7
Берхамов
11
Концедалов
11
Концедалов
7
Берхамов
75
Бикмаев
80
Концевой
80
Концевой
75
Бикмаев
Остались в запасе
Ростов
Спартак-Нальчик
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
30
Давид Лория
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
30
Давид Лория
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ростов - Спартак-Нальчик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Посещаемость:
13000 из 15840 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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