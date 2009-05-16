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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 16 мая 2009
Амкар-Пермь
16.05.2009, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
27'
Ж. Карлос
43'
М. Кушев (П)
20'
Р. Адамов
90+4'
С. Семак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
+4
ГОЛ! 2:2!
С. Семак
Пас отдал
Х. Кабзе
Замена
Н. Жиляев
️️️️
И. Старков
+1
Желтая карточка
С. Семак
Желтая карточка
С. Волков
Замена
Вильям
️️️️
М. Новакович
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Домингес
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
М. Кушев
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
А. Горбанец
️️️️
С. Ребров
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Кушев
Замена
С. Волков
️️️️
Ж. Карлос
Травма
Ж. Карлос
Желтая карточка
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Пас отдал
А. Домингес
17'
Желтая карточка
С. Ребров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Дато Квирквелия
ПЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Алехандро Домингес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
79
Черенчиков
6
Калашников
21
Белоруков
14
Сираков
10
Старков
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
4-4-2
1
Рыжиков
16
Квирквелия
24
Попов
76
Шаронов
14
Ансальди
16
Нобоа
37
Семак
40
Сибайя
14
Ребров
10
Домингес
21
Адамов
10
Старков
9
Жиляев
9
Жиляев
10
Старков
13
Новакович
6
Вильям
6
Вильям
13
Новакович
20
Жеан Карлос
1
Волков
1
Волков
20
Жеан Карлос
14
Ребров
32
Горбанец
32
Горбанец
14
Ребров
10
Домингес
32
Баляйкин
32
Баляйкин
10
Домингес
21
Адамов
99
Кабзе
99
Кабзе
21
Адамов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Козко
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Козко
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
11800 из 17000 зрителей (69%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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