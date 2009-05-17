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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 17 мая 2009
Крылья Советов
17.05.2009, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
52'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
Т. Калачев
+2
Замена
А. Ушенин
️️️️
А. Засеев
Замена
И. Таранов
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
Х. Драман
Пенальти не реализован!
А. Бобер
Замена
️️️️
А. Хагуш
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
А. Бобер
Замена
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
Желтая карточка
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
(К)
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
10
Андрей Топчу
(К)
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
11
Алан Касаев
АП
0
Сретен Сретенович
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4-1-3-2
31
Лобос
3
Леилтон
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
8
Бобер
2
Калачев
19
Иванов
55
Кулик
99
Савин
0
Коллер
4-4-1-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
0
Сретенович
10
Топчу
2
Кайта
0
Драман
11
Касаев
15
Траоре
55
Кулик
0
Таранов
0
Таранов
55
Кулик
99
Савин
20
Игнатьев
20
Игнатьев
99
Савин
2
Калачев
88
Эскобар
88
Эскобар
2
Калачев
2
Засеев
34
Ушенин
34
Ушенин
2
Засеев
Остались в запасе
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
12000 из 35000 зрителей (34%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая)
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