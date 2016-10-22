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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)

Лилль - Бастия

22.10.2016, Суббота, 21:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 10 тур Лилль - Бастия
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Бастия 1:2 Лилль
13 тур
7 ноября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 22:00 Бастия 2:1 Лилль
8 тур
27 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:0 Бастия
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
3 января, суббота 22:45 Бастия 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
2 мая, пятница 22:30 Бастия 1:1 Лилль
18 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Лилль 2:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Бастия 1:2 Лилль
15 тур
1 декабря, суббота 23:00 Лилль 0:0 Бастия
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
28 ноября, среда 21:45 Бастия 0:3 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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