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Спартак-Нальчик - Химки
Спартак-Нальчик - Химки: обзор матча 11 мая 2009
Спартак-Нальчик
11.05.2009, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Химки
Желтая карточка
М. Зиновьев
Пенальти не реализован!
А. Амисулашвили
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Машуков
Замена
В. Будянский
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Фелипе
️️️️
М. Дзахмишев
Замена
К. Гетериев
️️️️
Р. Концедалов
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Антипенко
Желтая карточка
Д. Блатняк
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Стрельцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛАЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
75
Марат Бикмаев
ЛВ
15
Аслан Машуков
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
11
Марат Дзахмишев
АП
31
Леандро
ПВ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛАЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ПАЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛВ
36
Олег Самсонов
ОП
31
Иван Цветкович
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
АП
19
Драган Блатняк
ПВ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
28
Виктор Будянский
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
2-3-1-3-1
1
Хомич
25
Амисулашвили
20
Джудович
15
Кисенков
15
Машуков
33
Ятченко
11
Концедалов
75
Бикмаев
11
Дзахмишев
31
Леандро
80
Концевой
2-3-1-3-1
21
Березовский
5
Зиновьев
2
Настич
19
Стрельцов
36
Самсонов
5
Головатенко
31
Цветкович
19
Блатняк
81
Низамутдинов
5
Пилипчук
19
Антипенко
11
Концедалов
13
Гетериев
13
Гетериев
11
Концедалов
15
Машуков
7
Берхамов
7
Берхамов
15
Машуков
11
Дзахмишев
18
Фелипе
18
Фелипе
11
Дзахмишев
19
Антипенко
10
Никифоров
10
Никифоров
19
Антипенко
19
Стрельцов
42
Кириллов
42
Кириллов
19
Стрельцов
81
Низамутдинов
28
Будянский
28
Будянский
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Химки
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Остались в запасе
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Химки
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
9000 из 18000 зрителей (50%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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