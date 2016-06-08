США - Коста-Рика

Го, янки
|Финальный раунд, 7 тур
|7 сентября, суббота
|06:00
|Коста-Рика
|3:1
|США
|Финальный раунд, 2 тур
|23 марта, суббота
|06:10
|США
|1:0
|Коста-Рика
|Финальный раунд, 7 тур
|7 сентября, суббота
|06:00
|Коста-Рика
|3:1
|США
|Финальный раунд, 2 тур
|23 марта, суббота
|06:10
|США
|1:0
|Коста-Рика
|3 тур
|17 июля, среда
|04:00
|США
|1:0
|Коста-Рика
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|6:4
|+2
|6
|3.
|Коста-Рика
|3
|1
|1
|1
|3:6
|-3
|4
|4.
|Парагвай
|3
|0
|1
|2
|1:3
|-2
|1
Го, янки