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Судьи
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо

США - Коста-Рика

08.06.2016, Среда, 03:00 мск Чикаго, стадион Солдер Филд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Кубок Америки, 2 тур США - Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 7 тур
7 сентября, суббота 06:00 Коста-Рика 3:1 США
Финальный раунд, 2 тур
23 марта, суббота 06:10 США 1:0 Коста-Рика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа C
3 тур
17 июля, среда 04:00 США 1:0 Коста-Рика
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Колумбия 3 2 0 1 6:4 +2 6
3. Коста-Рика 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Парагвай 3 0 1 2 1:3 -2 1
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