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Расписание матчей
Кубок Америки
Ямайка - Венесуэла
Ямайка - Венесуэла: обзор матча 06 июня 2016
Ямайка
06.06.2016, понедельник, 00:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Венесуэла
15'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ямайка - Венесуэла
Желтая карточка
Э. Мариаппа
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Гуэрра
Замена
М. Биннс
️️️️
Д. Уотсон
88'
86'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
77'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Д. Мартинес
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
М. Гектор
77'
75'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
45'
+2
Желтая карточка
А. Фигуэра
Замена
У. Морган
️️️️
К. Лоуренс
40'
Красная карточка
Р. Остин
23'
Желтая карточка
М. Гектор
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
А. Гуэрра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ямайка
1
Андре Блэйк
ВР
3
Майкл Гектор
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
19
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Джоби МакАнуфф
ЛП
17
Родольф Остин
ЦП
9
Джайлз Барнс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
22
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Венесуэла
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
4
Уэс Морган
ЦЗ
11
Эндрю Ванзи
ЦП
12
Майкл Биннс
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
7
Чевонн Марш
ЦП
16
Ли Улльямсон
ЦП
18
Джоэль Грант
ЦП
6
Девер Орджилл
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
14
Карлос Суарес
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
3-2-3-2
1
Блэйк
15
Уотсон
20
Лоуренс
19
Мариаппа
21
Тейлор
3
Гектор
10
МакАнуфф
9
Барнс
17
Остин
22
МакКлири
8
Дональдсон
4-4-2
12
Эрнандес
4
Вискаррондо
21
Фелчер
16
Росалес
3
Анхель
8
Ринкон
15
Гуэрра
13
Сейхас
19
Фигуэра
17
Мартинес
23
Рондон
15
Уотсон
12
Биннс
12
Биннс
15
Уотсон
20
Лоуренс
4
Морган
4
Морган
20
Лоуренс
3
Гектор
16
Улльямсон
16
Улльямсон
3
Гектор
15
Гуэрра
21
Гонсалес
21
Гонсалес
15
Гуэрра
13
Сейхас
10
Отеро
10
Отеро
13
Сейхас
17
Мартинес
18
Пеньяранда
18
Пеньяранда
17
Мартинес
Остались в запасе
Ямайка
Венесуэла
11
Эндрю Ванзи
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
6
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
11
Эндрю Ванзи
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
23
Райан Томпсон
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
6
Девер Орджилл
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Ямайка - Венесуэла
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Касанова
Стадион:
Солдер Филд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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