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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 08 сентября 2016
Монреаль
08.09.2016, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 4
Завершен
Орландо Сити
2'
Д. Дрогба
4'
Б. Ши
77'
К. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Орландо Сити
89'
Желтая карточка
С. Хайнс
80'
Замена
С. Хайнс
️️️️
Д. Матеос
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Ривас
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Одуро
67'
55'
Желтая карточка
С. Карраско
Замена
Э. Кронберг
️️️️
К. Беккер
52'
Желтая карточка
П. Берниер
51'
Красная карточка
Э. Буш
51'
45'
Желтая карточка
Б. Ши
4'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ши
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
13
Амаду Диа
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
18
Кайл Беккер
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
14
Люк Боден
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
11
Карлос Ривас
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
5
Сервандо Карраско
ПП
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Лукас Онтиверо
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
13
Хаджи Барри
ЦФ
4-1-1-2
1
Буш
13
Диа
6
Камара
25
Тойя
23
Киман
10
Пьятти
18
Беккер
7
Одуро
11
Дрогба
3-4-1
17
Бендик
12
Элстон
14
Боден
44
Матеос
5
Карраско
11
Ривас
20
Ши
23
Ночерино
10
Гарсия
18
Беккер
22
Кронберг
22
Кронберг
18
Беккер
7
Одуро
25
Манкозу
25
Манкозу
7
Одуро
44
Матеос
3
Хайнс
3
Хайнс
44
Матеос
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
32
Лукас Онтиверо
ЦФ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
32
Лукас Онтиверо
ЦФ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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