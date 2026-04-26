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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 26 апреля 2026
Ди Си Юнайтед
26.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 2
Ответный матч – 18.10.2026
Завершен
Орландо Сити
10'
J. Hopkins
84'
Л. Мунтяну
90'
К. Роулес
56'
Д. Эллис
67'
Т. Спайсер
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Уайлдер Картахена
Замена
Conner Antley
️️️️➡️️
Пеглоу
90'
+5
Желтая карточка
Keisuke Kurokawa
90'
+4
Желтая карточка
Джаред Страуд
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Кай Роулес
Пас отдал
Jacob Murrell
90'
90'
+9'
88'
Замена
Уайлдер Картахена
️️️️➡️️
Луис Отавио
Желтая карточка
Брэндон Сервания
84'
ГОЛ! 2:2!
Луис Мунтяну
Пас отдал
N. Markovic
84'
83'
Замена
Тахир Райд-Браун
️️️️➡️️
Джастин Эллис
Замена
N. Markovic
️️️️➡️️
S. Hefti
77'
Замена
Jacob Murrell
️️️️➡️️
Jackson Hopkins
77'
Желтая карточка
Луис Мунтяну
75'
73'
Желтая карточка
Луис Отавио
67'
ГОЛ! 1:2!
Тайриз Спайсер
61'
Замена
Тайриз Спайсер
️️️️➡️️
Тиаго
56'
ГОЛ! 1:1!
Джастин Эллис
46'
Замена
Гриффин Дорси
️️️️➡️️
Закария Таифи
Замена
Джаред Страуд
️️️️➡️️
Аарон Эррера
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Lucas Bartlett
21'
ГОЛ! 1:0!
Jackson Hopkins
Пас отдал
Keisuke Kurokawa
10'
4'
Желтая карточка
Иаго
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ди Си Юнайтед
1
Шон Джонсон
ВР
5
S. Hefti
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
(К)
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
4
Матти Пелтола
ОП
23
Брэндон Сервания
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
7
Пеглоу
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Орландо Сити
16
Максим Крепо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
57
Иаго
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
19
Закария Таифи
ПЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Тиаго
ЛВ
77
Иван Ангуло
ЛФ
22
Джастин Эллис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
27
N. Markovic
ЦЗ
12
Conner Antley
ЦЗ
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
8
Джаред Страуд
ЛВ
17
Jacob Murrell
ЦФ
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
21
Нолан Миллер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
25
Колин Гаск
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
14
Тайриз Спайсер
ЦФ
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Джонсон
6
3
15
Роулес
5
4
Пелтола
22
Эррера
23
Сервания
25
7
Пеглоу
11
Мунтяну
4-2-2-2
16
Крепо
19
Таифи
57
Иаго
6
Янссон
3
Марин
8
Охеда
5
Отавио
10
Охеда
11
Тиаго
22
Эллис
77
Ангуло
5
27
27
5
7
Пеглоу
12
12
7
Пеглоу
22
Эррера
8
Страуд
8
Страуд
22
Эррера
25
17
17
25
22
Эллис
29
Райд-Браун
29
Райд-Браун
22
Эллис
19
Таифи
24
Дорси
24
Дорси
19
Таифи
5
Отавио
16
Картахена
16
Картахена
5
Отавио
11
Тиаго
14
Спайсер
14
Спайсер
11
Тиаго
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
Главный тренер
Трой Лесесне
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
24
Jordan Farr
ВР
26
Alex Bono
ВР
48
Gavin Turner
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
30
Каден Кларк
АП
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
Точно не сыграют
Bibi Karamoko
ЦФ
Шон Неалис
ЦЗ
Gabriel Segal
ЦФ
Орландо Сити
Точно не сыграют
Эдуард Атуэста
ОП
Давид Брекало
ЦЗ
Joran Gerbet
ЦП
Марко Пашалич
ЛВ
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
5
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
299
471
Сейвы
3
5
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-1.45
-1.45
Информация о матче
Главный судья:
Крис Пенсо
Стадион:
Ауди Филд
Посещаемость:
14040
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