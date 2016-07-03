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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 03 июля 2016
Нью-Йорк Сити
03.07.2016, воскресенье, 19:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
66'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
78'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
А. Пирло
76'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Лэмпард
73'
70'
Замена
Г. Верон
️️️️
Ф. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
66'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Т. МакНамара
62'
Желтая карточка
А. Джей. Аллен
45'
30'
Желтая карточка
Ф. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
15
Салваторе Зиццо
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
3-2-3-1
12
Саундерс
27
Аллен
13
Бриллант
2
Эрнандес
23
Мена
51
Ираола
15
МакНамара
21
Пирло
8
Лэмпард
7
Вилья
1-5-1
31
Роблес
5
Лэйд
98
Райт-Филлипс
13
МакКарти
8
Мартинс
15
Зиццо
16
Клестан
13
Грелла
15
МакНамара
22
Матаррита
22
Матаррита
15
МакНамара
8
Лэмпард
5
Лопес
5
Лопес
8
Лэмпард
8
Мартинс
30
Верон
30
Верон
8
Мартинс
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Эйрик Йохансен
ВР
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
24
Кайл Рейниш
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
14
Хири Шелтон
ЦФ
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
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США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
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2 : 1
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
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2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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