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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 03 июля 2016
Монреаль
03.07.2016, воскресенье, 00:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
54'
И. Пьятти (П)
18'
О. Камара
33'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
72'
Замена
Д. Факундес
️️️️
С. Калдуэлл
Замена
К. Беккер
️️️️
Г. Шипп
72'
64'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Кобаяши
55'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Пьятти
54'
53'
Желтая карточка
Б. Найтон
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Камара
18'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
8
Йохан Венегас
ЦП
18
Кайл Беккер
АП
39
Кэмерон Портер
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
22
Бобби Шаттлвос
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
77
Диего Факундес
ЦФ
4-3-2
1
Буш
8
Ойонго
6
Камара
55
Лефевр
36
Кабрера
29
Александер
10
Пьятти
8
Берниер
14
Шипп
7
Одуро
4-4-2
18
Найтон
28
Вудберри
88
Фаррелл
8
Тирни
23
Гонсалвеш
16
Кобаяши
22
Роу
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
10
Банбери
9
Камара
14
Шипп
18
Беккер
18
Беккер
14
Шипп
16
Кобаяши
27
Уотсон
27
Уотсон
16
Кобаяши
12
Калдуэлл
77
Факундес
77
Факундес
12
Калдуэлл
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
22
Эрик Кронберг
ВР
39
Кэмерон Портер
ЦФ
8
Йохан Венегас
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
22
Эрик Кронберг
ВР
39
Кэмерон Портер
ЦФ
8
Йохан Венегас
ЦП
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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