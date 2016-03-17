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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Боруссия Д
Тоттенхэм - Боруссия Д: обзор матча 17 марта 2016
Тоттенхэм
17.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Боруссия Д
74'
Х. Сон
24'
П. Обамеянг
71'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Боруссия Д
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
79'
Замена
Д. Онома
️️️️
Э. Ламела
75'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
74'
71'
Замена
С. Кагава
️️️️
Г. Мхитарян
71'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Алли
70'
65'
Желтая карточка
Г. Кастро
60'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
54'
Замена
Э. Дурм
️️️️
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Э. Ламела
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Дэвис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-3-1-3
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
6
Виммер
4
Дэвис
8
Мэйсон
2
Триппьер
89
Шадли
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
3
Суботич
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
4
Дэвис
3
Роуз
3
Роуз
4
Дэвис
8
Алли
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Алли
9
Ламела
17
Онома
17
Онома
9
Ламела
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
19
Папастатопулос
37
Дурм
37
Дурм
19
Папастатопулос
22
Мхитарян
10
Кагава
10
Кагава
22
Мхитарян
Остались в запасе
Тоттенхэм
Боруссия Д
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Тоттенхэм - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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