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Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Тоттенхэм
Боруссия Д - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2016
Боруссия Д
10.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
30'
П. Обамеянг
61'
М. Ройс
70'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Тоттенхэм
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
82'
Замена
С. Кагава
️️️️
П. Обамеянг
82'
76'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Кастро
70'
67'
Желтая карточка
Э. Ламела
66'
Замена
Э. Ламела
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Н. Суботич
61'
58'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Шадли
Замена
Н. Суботич
️️️️
С. Бендер
58'
Травма
С. Бендер
56'
35'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Вайгль
37
Дурм
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
4-1-2-3
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
6
Виммер
4
Дэвис
8
Мэйсон
89
Шадли
14
Кэрролл
17
Онома
24
Эриксен
7
Сон
5
Бендер
3
Суботич
3
Суботич
5
Бендер
7
Обамеянг
10
Кагава
10
Кагава
7
Обамеянг
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
89
Шадли
8
Дембеле
8
Дембеле
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
9
Кейн
7
Сон
Остались в запасе
Боруссия Д
Тоттенхэм
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Боруссия Д - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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