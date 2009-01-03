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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Ливерпуль
Престон - Ливерпуль: обзор матча 03 января 2009
Престон
03.01.2009, суббота, 20:25
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
25'
А. Риера
90+1'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Ливерпуль
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Х. Маскерано
Замена
️️️️
Р. Чаплоу
Желтая карточка
Д. Каррагер
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Кин
Замена
С. Эллиотт
️️️️
Н. Меллор
Замена
Э. Нолан
️️️️
К. Дэвидсон
Травма
К. Дэвидсон
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Р. Чаплоу
ГОЛ! 0:1!
А. Риера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Юль Мавене
ЛЗ
3
Каллум Дэвидсон
ЦЗ
24
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
7
Крис Седжвик
ПЗ
16
Пол Маккенна
(К)
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
2
Билли Джонс
ПП
33
Нейл Меллор
ЦФ
20
Джон Паркин
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
77
Альберт Риера
ЦП
8
Райан Бабел
АП
14
Хавьер Маскерано
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Престон
1
Крис Нил
ВР
21
Эдди Нолан
ЛЗ
15
Симон Ухалей
ЦП
24
Даррен Картер
ЦП
29
Стефан Эллиотт
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
22
Лонерган
5
Мавене
3
Дэвидсон
24
Сент-Леджер
7
Седжвик
16
Маккенна
23
Уоллес
18
Чаплоу
2
Джонс
20
Паркин
33
Меллор
4-4-1-1
12
Кавальери
23
Каррагер
22
Аггер
4
Хююпя
2
Инсуа
14
Маскерано
8
Джеррард
77
Риера
3
Алонсо
8
Бабел
7
Кин
33
Меллор
29
Эллиотт
29
Эллиотт
33
Меллор
3
Дэвидсон
21
Нолан
21
Нолан
3
Дэвидсон
14
Маскерано
6
Аурелио
6
Аурелио
14
Маскерано
3
Алонсо
6
Лейва
6
Лейва
3
Алонсо
7
Кин
9
Торрес
9
Торрес
7
Кин
Остались в запасе
Престон
Ливерпуль
1
Крис Нил
ВР
15
Симон Ухалей
ЦП
24
Даррен Картер
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Крис Нил
ВР
15
Симон Ухалей
ЦП
24
Даррен Картер
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Престон - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Дипдэйл
Где смотреть матч:
"7ТВ" 20:25 (прямая)
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