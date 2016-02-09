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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 09 февраля 2016
Штутгарт
09.02.2016, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
21'
Л. Рупп
5'
М. Ройс
31'
П. Обамеянг
90'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
90'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мхитарян
87'
Замена
С. Кагава
️️️️
И. Гюндоган
83'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
М. Харник
️️️️
С. Ди
68'
Желтая карточка
Д. Дидави
62'
Желтая карточка
К. Гросскройц
46'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
34'
31'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:1!
Л. Рупп
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
3-4-2-1
22
Лангерак
5
Нидермайер
44
Шунич
2
Инсуа
6
Гросскройц
4
Гентнер
10
Рупп
20
Ди
18
Костич
10
Дидави
11
Кравец
3-2-2-1-1
1
Бюрки
28
Гинтер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Ди
22
Харник
22
Харник
20
Ди
20
Гюндоган
10
Кагава
10
Кагава
20
Гюндоган
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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